Arezzo, 12 gennaio 2020 - Incidente mortale intorno alle 19 in Buonconte da Montelefeltro. La vittima è un pedone di ottant'anni che è stato travolto da un'auto. Immediati sono scattati i soccorsi, sulla strada della Catona è giunta a gran velocità un'ambulanza del 118 che ha ha preso in carico l'anziano, non cosciente, per trasferirlo immediatamente all'ospedale San Donato. Nel frattempo era stato allertato l'elisoccorso Pegaso della Regione Toscana, ma purtroppo non c'è stato alcun volo della speranza verso Careggi. L'ottantenne è infatti morto al pronto soccorso nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dei medici.

