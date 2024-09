Travolta e uccisa contromano. Automobilista condannata. Lei non si era accorta di nulla

Si chiude con una pena per omicidio stradale di un anno e due mesi con pena sospesa la vicenda giudiziaria per la conducente dell’auto che causò la morte di Denise Carol Tombro a Castiglion Fiorentino il 5 settembre 2022. La sentenza nei confronti della 58enne originaria di fuori regione ma residente a Castiglion Fiorentino che era alla guida dell’auto che travolse e uccise la donna, è arrivata nei giorni scorsi. La pena sarebbe dovuta essere di due anni e 6 mesi, ma è stata ridotta per attenuanti generiche e per il patteggiamento. A questa si è aggiunta una sanzione amministrativa con la sospensione della patente per oltre due anni. La morte di Denise Carol Tombro, 60 anni, aveva scosso la comunità castiglionese. Denise Carol era americana nativa del New Jersey, ma residente da molti anni a Castiglion Fiorentino dove si era sposata con l’imprenditore edile Leo Gironi e aveva messo su famiglia. Era anche una apprezzata ceramista. In pieno giorno accade l’imprevedibile. Una Dacia Sandero percorre via Madonna del Rivaio in direzione delle sr71. Improvvisamente esce dalla propria corsia e continua contromano fino ad uscire dalla carreggiata, urta un muretto di un’abitazione a bordo strada e poi prende in pieno la vittima alle spalle intenta a camminare a piedi diretta al supermercato Conad poco distante. L’impatto fatale accade all’altezza di un incrocio a poca distanza dalla Casa della Salute della cittadina del Cassero. Denise dopo l’impatto viene sbalzata sul fosso della corsia opposta. Lo schianto è stato talmente violento che per la 60enne non c’è stata via di scampo e muore sul colpo. La macchina che l’ha investita, peraltro, si è fermata diverse centinaia di metri di distanza dal luogo dell’impatto con due gomme squarciate.

La signora al volante una volta fermatasi sarebbe apparsa frastornata avrebbe riferito di aver colpito un animale. Solo all’arrivo degli agenti della polizia municipale di Castiglion Fiorentino, saranno accertati i fatti reali e trovato il corpo senza vita di Denise. A chiarire meglio i fatti ci penseranno anche le riprese delle telecamere che puntano su via Madonna del Rivaio che hanno ripreso nitidamente l’invasione di corsia fatta dalla Dacia Sandero e l’impatto con la vittima.