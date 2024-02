Trasporti: nasce il polo ferro-gomma. Gara aggiudicata, pronto il cantiere

Aggiudicata la gara per la realizzazione del polo di interscambio ferro-gomma di Montevarchi. Potrebbe quindi aprire a breve il cantiere per il nuovo Memorario, un’opera attesa che dovrebbe rivoluzionare la mobilità del fondovalle e favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto. A procedere con l’intervento sarà una ditta della provincia di Frosinone, che dovrà completare il tutto entro 380 giorni. Presto, dunque, cambierà il volto della zona adiacente ai binari della ferrovia tra via Dante e via IV Novembre. Si tratta di un investimento per la rigenerazione urbana, mirato al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale. Il Memorario è al centro di un progetto elaborato nel 2011, che ha visto il completamento del primo lotto l’anno successivo con la fermata degli autobus. Mancava però l’interscambio tra ferro e gomma, dato che ci troviamo vicini alla stazione ferroviaria, e l’intermodalità con le biciclette. Si tratta di un’area di oltre 6300 metri quadrati e comprenderà la stazione dei bus, dei cicli, percorsi pedonali e viari di collegamento verso le piazze e le vie del centro. Il quadro economico è di 3 milioni di euro, con l’Unione Europea che finanzierà oltre 2 milioni e 900mila euro attraverso il Next Generation Eu. Saranno realizzate una pensilina principale coperta da pannelli in vetro e una pensilina secondaria, anche questa ricoperta da un sistema di vetrate in modo da proteggere le persone dagli agenti atmosferici. Sorgerà in più un un piccolo fabbricato in struttura metallica che fungerà da biglietteria. Molta attenzione è stata data alle utenze deboli, affinché possano avere un percorso chiaro e quanto più agevole e, allo stesso tempo, gli autisti possano svolgere il loro lavoro in sicurezza tramite percorsi dedicati.

Il progetto definisce il flusso dei pedoni che scelgono di utilizzare il polo ferro-gomma grazie ad un marciapiede più ampio e una pensilina di protezione dalle intemperie che partiranno dal confine con il parcheggio di Largo Alfredo Gori. Ci sarà anche un percorso illuminato e dotato di sistema pedo-tattile. Nuove panchine e zone di sosta completeranno l’intervento. E’ prevista inoltre la realizzazione di nuovi parcheggi in via Sugherella, con il potenziamento di quello esistente nei pressi del sottopassaggio ferroviario. Un disegno strategico per la Montevarchi del futuro, nell’ottica di ridurre l’utilizzo dell’auto offrendo servizi integrati non solo ai valdarnesi, ma anche ai turisti che scelgono la vallata per trascorrere le loro vacanze.