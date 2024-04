Transizione ecologica. Se ne parla domani a Terranuova

Arezzo, 18 aprile 2024 – Domani alle 17,30, a Terranuova, in sala consiliare, si parlerà di crisi climatica e transizione ecologica. Nell'occasione sarà presentato il libro di Mauro Romanelli "La risposta", che affronta proprio queste tematiche. "La catastrofe ecologica e climatica non ha soluzioni definitive. Però esiste una Risposta. Possibile, decisiva, efficace, stabile. In grado di salvarci e persino migliorarci la vita, per i prossimi decenni. Si chiama transizione energetica rinnovabile. Una transizione che è bella e conveniente e, soprattutto, che si può fare subito. A patto però, per dirla con l'autore, di costruire " ... un'alleanza tra i movimenti per il clima e la borghesia emergente delle energie rinnovabili. Per sconfiggere il Re e la Nobiltà Nera del Petrolio". Questo quanto riportato nella prefazione del libro e gli argomenti saranno sviluppati nel corso della giornata. Interverranno Leonardo Simoni di Europa Verde, lo stesso Romanelli e Eugenio Baronti di Sinistra Italiana.