Così la tecnica per perdere peso

La sleeve gastrectomy è un trattamento di chirurgia che permette di perdere peso. Un intervento che può essere considerato nei casi di obesità grave e che, mediante la riduzione dello stomaco, induce un precoce senso di sazietà. La perdita di peso che si ottiene con un intervento di sleeve gastrectomy è legata alla consistente riduzione della capacità dello stomaco, che, da un lato, induce la sensazione di sazietà già dopo una modesta ingestione di cibo, e, dall’altro, causa una considerevole riduzione del livello di grelina, l’ormone che determina il senso di fame. Sarà il chirurgo a valutare caso per caso, in base alla situazione specifica di ciascun paziente, quale tipo di intervento sia più indicato per ottenere una perdita di peso definitiva. A questo scopo, il chirurgo prenderà in considerazione molti fattori, tra cui l’indice di massa corporea, le abitudini alimentari, gli eventuali problemi di salute, l’esistenza o meno di interventi chirurgici precedenti e la valutazione dei possibili rischi di ogni procedura. In seguito a sleeve gastrectomy si registra, nei primi anni, un calo ponderale notevole (circa il 70% e oltre del sovrappeso). Nel lungo periodo rimane fondamentale la capacità del paziente di mantenere le nuove abitudini alimentari acquisite grazie alla sleeve, e di proseguire quindi nel regime alimentare consigliato.