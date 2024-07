Training Lab, tre laboratori estivi al centro didattico La Penna Magica

Arezzo, 4 luglio 2024 – Un’estate per divertirsi e imparare con i nuovi laboratori de La Penna Magica. Il centro didattico dell’Istituto di Agazzi con sede in via Montefalco presenta il progetto Training Lab che proporrà incontri rivolti a bambini e ragazzi in età scolare che, divisi in piccoli gruppi, potranno vivere tante diverse attività finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di nuove competenze.

Il tutto, per sfruttare il periodo senza scuola come occasione per continuare a imparare in un contesto ludico e ricreativo insieme ad altri coetanei. Training Lab è in programma da lunedì 22 luglio a venerdì 26 luglio e, successivamente, da lunedì 19 agosto a venerdì 13 settembre e prevede tre possibilità a seconda degli specifici bisogni e interessi.

I bambini della scuola primaria potranno partecipare a English Lab con cinque incontri di due ore dove potenziare la lingua inglese tra vocabolario, grammatica e conversazione, mentre Euro Lab si rivolge ai ragazzi da dieci a tredici anni con sei appuntamenti dove imparare a usare, riconoscere e padroneggiare gli euro.

L’ultima proposta è Mappe Lab che guiderà i ragazzi della scuola secondaria di primo grado in un percorso di cinque incontri finalizzato a costruire le mappe concettuali, gli strumenti che aiutano e facilitano lo studio attraverso la rappresentazione visiva delle informazioni e delle conoscenze per integrare i diversi concetti e rafforzarne la comprensione.

Ogni percorso sarà curato dal personale specializzato de La Penna Magica che garantirà un approccio personalizzato a seconda di esigenze, preparazione e caratteristiche dei partecipanti: per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 331/72.17.936.

Il progetto Training Lab va ad arricchire la tradizionale attività condotta dal centro didattico cittadino che, durante l’intero anno scolastico, offre supporto agli alunni di diverse età nello svolgimento dei compiti, nell’acquisizione delle metodiche più funzionali, nel potenziamento delle competenze strumentali o nel sostegno ad autonomia, autostima e motivazione allo studio.