Toscana Gospel Festival da record. Dodici concerti, tutti esauriti

Il palcoscenico del Teatro Signorelli ad ospitare l’ultima tappa della nuova e fortunata edizione del Toscana Gspel Festival. Un teatro sold out da giorni ha salutato anche questo ultimo appuntamento musicale che ha toccato le principali città toscane: quest’anno sono state 12. Sono state avviate nuove e importanti collaborazioni e patrocini di alto livello, come quello con la Fondazione Afred e Martin King di Atlanta USA. "Ancora una volta il pubblico toscano ha ribadito con forza il suo affetto per il gospel facendo registrare sold out ovunque – confermano gli organizzatori di Officine della Cultura - il pubblico è tornato in massa a seguire gli spettacoli con grande partecipazione ed entusiasmo nonostante i venti di guerra, la pandemia mai cessata ed una situazione economica incerta". 3600 gli spettatori e oltre 80 tra musicisti e cantanti. Le tappe hanno toccato Arezzo, Montepulciano, San Giovanni Valdarno, Marciano della Chiana, Cortona, Agliana, Castelfranco/Piandiscò, Torrita di Siena, il ritorno nel circuito di Massa e Cozzile e Calenzano, e l’arrivo di Montalcino ed Anghiari. Un progetto che ha visto insieme il supporto di partner pubblici e privati. "Il ringraziamento più grande, dal profondo del cuore va ai componenti dei cori gospel – confermano ancora gli organizzatori - persone straordinariamente semplici e profonde che ci regalano gioia e divertimento con le loro voci incredibili, i sorrisi, i balli e ci fanno sognare un mondo migliore. Un concerto al Toscana Gospel Festival non è uno spettacolo ma una vera e propria magia di musica, spiritualità ed energia, un evento che difficilmente lascia indifferenti". Il Toscana Gospel Festival è il più grande d’Europa, il più longevo, in ventisette anni non ha mai interrotto il suo viaggio proponendo 350 corali, oltre 3000 musicisti e centinaia di concerti. Quest’anno l’edizione è stata dedicata ad una delle personalità più importanti del Novecento, il reverendo Martin Luther King, che con la sua vita, le sue azioni e soprattutto le sue parole ha cambiato la concezione di libertà e di diritti civili.

La.Lu.