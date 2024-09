Torneo di scacchi, il biturgense Jacopo Testi è arrivato secondo

L’attesissimo torneo di scacchi tenutosi nei giorni scorsi a Sansepolcro ha registrato la partecipazione di numerosi appassionati, sia locali che provenienti da più regioni del centro Italia. I giocatori, suddivisi per categorie in base al loro livello di esperienza, si sono confrontati in avvincenti sfide che hanno messo alla prova le loro abilità strategiche e tattiche. Durante il torneo, si sono visti scontri serrati, culminati in partite decisive che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultima mossa. La manifestazione ha visto l’affermazione di Marco Caprino, presidente del Circolo Pratese degli Scacchi; al secondo posto, l’ottimo Jacopo Testi di Sansepolcro, mentre terzo si è classificato Massimo La Rosa di La Spezia Altri risultati dei giocatori della vallata: quarto assoluto e primo della fascia fino al 2000 è stato Andrea Chimenti di San Giustino Umbro; sesto assoluto e miglior over 60 l’anghiarese Manfredo Gaggiottini, in passato scacchista di fama nazionale.