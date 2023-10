Torneo di Dama a Cortona. In ricordo di Ennio del Serra

Oggi a Cortona è di scena la prima edizione del Torneo di Dama Italiana "Memorial Ennio Del Serra" Al compianto imprenditore cortonese (scomparso lo scorso 21 gennaio, ad 88 anni) si deve infatti la fondazione del circolo scacchistico e del gioco della dama, del quale è stato anche campione italiano. Del Serra si è sempre contraddistinto per la grande passione a questo gioco. È stato l’unico presidente del circolo di Camucia e poi di Cortona all’interno del circolo operaio nel palazzo del Teatro Signorelli. Nel tempo non c’è stato un cambio generazionale ed il circolo piano piano si è spento. Del Serra non ha abbandonato la passione e ha continuato a giocare iscrivendosi al circolo che umbro di Ferro di Cavallo a Perugia e portando a casa titoli importanti. Oggi la sua città gli rende merito con questa prima edizione del torneo. La manifestazione avrà sia una valenza competitiva per tesserati Fid, ma ci sarà anche un torneo amatoriale aperto a tutti. Le attività si svolgeranno nella sala Pavolini di piazza Signorelli a partire dalle ore 9.