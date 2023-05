Torna “San Leo da vivere”, la grande festa del commercio aretino

Arezzo, 22 maggio 2023 – Dopo il grande successo della prima edizione torna il format che accende l’estate aretina. Si parte giovedì 1° giugno dalle ore 17 alle ore 24 con i negozi aperti, spettacoli, intrattenimenti musicali, degustazioni, aperitivi, streetfood, balli di gruppo, sport e giochi per bambini.

Presentato oggi (lunedì 22 maggio) il programma della serata alla presenza di Simone Chierici, assessore alle attività produttive del Comune di Arezzo, Catiuscia Fei, direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo, Marco Randellini, segretario generale della Camera di Commercio Arezzo-Siena e Gian Luca Rosai, responsabile eventi di Confcommercio Firenze-Arezzo. Dopo il successo della prima edizione, San Leo rilancia. A grande richiesta giovedì 1° giugno torna “San Leo da Vivere”, evento di successo targato Confcommercio che animerà la popolosa frazione alle porte di Arezzo con shopping, musica, intrattenimento, cibo da strada e animazione per grandi e piccini.

“La rete commerciale di San Leo ha risposto presente alla chiamata di Confcommercio per la seconda volta consecutiva, questo sta a significare che le nostre attività hanno bisogno di iniziative di questo genere – commenta l’assessore Chierici – le frazioni, così come le periferie, sono dei cuori pulsanti del tessuto commerciale cittadino e per questo vanno valorizzate: gli eventi di certo sono un ottimo strumento per dare un sostegno trasversale a chi opera al pubblico.

L’amministrazione comunale non può che essere felice nel supportare San Leo da Vivere”. “San Leo da Vivere rientra in un format ormai consolidato di Confcommercio: dopo questo evento, infatti, saremo a Pescaiola per tagliare il nastro delle dieci edizioni – ha detto il direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo Catiuscia Fei – abbiamo dimostrato ancora una volta che il connubio tra commercio tradizionale, cibo da strada e intrattenimento produce effetti positivi sulla rete commerciale: aumenta le possibilità di vendita, coinvolge la comunità del luogo, richiama turismo e porta la giusta spensieratezza per vivere una serata di condivisione.

L’auspicio è di poter spegnere anche a San Leo dieci candeline. “Il coinvolgimento delle attività imprenditoriali è un valore aggiunto per ogni iniziativa – spiega il segretario generale Marco Randellini – eventi come San Leo da Vivere valorizzano la rete commerciale di vicinato e, in maniera trasversale, tutte le imprese che lavorano sul territorio” Il ricco programma della serata, che avrà inizio alle ore 19 con il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine e di una rappresentanza del Quartiere di Porta del Foro e del Vespa Club Arezzo, è stato riportato nel dettaglio dal responsabile degli eventi di Confcommercio Firenze-Arezzo Gian Luca Rosai.

I negozi saranno ancora protagonisti, con iniziative speciali per i tanti clienti in arrivo: fino alle 24, infatti, si potrà acquistare merce a prezzi speciali e godere di promozioni come quelle messe in campo dalla cartolibreria Creattività che propone il 10% di sconto su tutta la merce, mentre da Harmony di potranno ammirare le nuove collezioni.

Il truccabimbi e gli artisti di strada saranno a cura dell’attività Tocco di Luce, Euroidee invece proporrà musica e cocktail di benvenuto. Spettacoli e intrattenimenti musicali faranno divertire e ballare i presenti a partire dalle 19:30, con la live music di Stefano Fratini, dei Beatles Style con il Giardino Fiorito e una lunghissima scaletta dedicata al latino americano: Salsa Na Mà sarà protagonista alle 20.40 con la dance Bimbi, alle 21 proporrà lo stage Bachata per tutti e alle 22 la grande Fiesta Latina. Per gli amanti dei balli di gruppo e del liscio, invece arriva per la prima volta a San Leo la scuola Danz’Oasi: dalle 19.30 tutti in pista e alle 20 stage di ballo liscio.

Alle 21, invece, balli di gruppo e dalle 22 la musica ed esibizioni fino a mezzanotte. Da non perdere, insieme al sano divertimento, una vasta scelta di degustazioni, aperitivi e cene sotto le stelle: la nuova Macelleria di San Leo servirà lo stinco nell’area food allestita davanti all’attività. Vini e prodotti tipici del territorio saranno a cura della Fattoria di San Leo, attività che nasce proprio nel territorio.

Si potranno inoltre gustare formaggi, salumi tagliati a mano ma anche pizza, panini farciti, porchetta e dolci a cura della panetteria Serafini e dell’ottima frutta, macedonie, cocomero, panzanella e farro a cura di Bon Bon della Frutta.

Non mancheranno anche i cocktail e la birra proposti dal Circolo Il Leone e un menù speciale creato dal Circolo Acli di San Leo. L’Area Streetfood avrà uno spazio più grande lungo tutta via Donizetti, con un’area attrezzata e piena di coloratissimi foodtruck dove poter scegliere tra Billi's (hamburger maremmani), Panunto (panino con lampredotto), Twist Arezzo (ape car cocktail), Masterchips (chips olandesi) e il gelato con il Furgoncino di Mario. Sport e danza non mancheranno: dalle 17 alle 22 si terranno lezioni di tennis gratuite a cura del Circolo Tennis di San Leo, mentre Salsa Na Mà coinvolgerà gli amanti del movimento con un coinvolgente Zumba Party alle ore 19:45.

Per i più piccoli, San Leo da Vivere propone giochi e gonfiabili nei giardini, il playground, la pesca, il truccambi, i palloncini e lo zucchero filato. Novità di questa seconda edizione la presenza della Banda dei Piccoli Chef, con i laboratori creativi di cucina per i più piccoli a cura della dottoressa Barbara Lapini.