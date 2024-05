Torna Lions in piazza. Visite e controlli gratuiti

Torna domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, l’iniziativa "Lions in Piazza" al Valdichiana Village di Foiano Chiana. Sarà così possibile effettuare una serie di prestazioni sanitarie gratuite. Numerosi volontari medici ed operatori sanitari e non che, a titolo gratuito, eseguiranno screening e consulenze mediche su chi vorrà sottoporsi ai vari controlli. In particolare, saranno effettuate attività di educazione e prevenzione sanitaria; screening per patologie cardiovascolari e respiratorie croniche; consulenze diabetologica, pediatrica e dietologica e screening oculistico per glaucoma e retinopatia diabetica. Inoltre, durante la giornata saranno effettuate dimostrazioni e tutoraggio circa le manovre di primo soccorso BLSD (massaggio cardiaco e ventilazione polmonare – uso del defibrillatore). Infine, sarà attivo un centro di ascolto con psicologi circa la parità di genere e le diversità. L’iniziativa vede la partecipazione attiva di ben 9 Lions Club, del territorio della Valdichiana aretina. Coordinatore dell’evento è Gian Piero Chiavini, medico di Foiano e socio del Lions Club "Cortona Valdichiana Host".