Torna l’appuntamento con la Fiera dei fiori. Piante e non solo lungo via Garibaldi

Puntuale come la Primavera torna la Fiera dei Fiori insieme alla festa della Santissima Annunziata. In arrivo domani 25 marzo come da tradizione, una cinquantina di banchi di piante, attrezzi agricoli e da giardinaggio lungo il percorso che va da via Garibaldi, nel tratto compreso da via San Lorentino a piazza del Popolo, a Porta Buia, passando per via Isidoro del Lungo. I banchi della fiera occuperanno le vie del centro utilizzando anche l’area destinata a parcheggio di Piazza del Popolo, mentre il parcheggio Cadorna potrà essere utilizzato regolarmente da parte di visitatori e turisti. Non solo piante. Per tutta la giornata la fiera dei fiori sarà l’occasione per fare acquisti per chi in questo periodo deve rinnovare balconi, orti e giardini. Ma nel percorso come al solito ci saranno anche i venditori di abbigliamento, biancheria, casalinghi, accessori, palloncini e tanto cibo. Dai dolciumi ai formaggi, passando per salumi e porchetta, sono proprio i banchi dell’alimentare ad aver segnato negli ultimi anni una grossa fetta delle presenze. Da una parte la fiera, dall’altra la celebrazione religiosa nella parrocchia di via Garibaldi, culmine la messa delle 18 nella chiesa della SS.Annunziata, ma le celebrazioni si susseguiranno durante tutta la giornata. La festa della SS. Annunziata ricorda infatti l’Annunciazione del Signore, col saluto dell’angelo a Maria. Si celebra il 25 marzo, nove mesi prima di Natale, data convenzionale della nascita di Gesù. Fino al 1700 nel calendario toscano il 25 marzo segnava anche l’inizio dell’anno civile. Domani negli uffici comunali spazio anche agli spuntisti e caccia all’ultima piazzola. Nella zona interessata dai banchi scattano divieti di traffico e sosta.

Angela Baldi