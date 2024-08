Torna la Marzocchina. Un viaggio tra i borghi e le strade bianche

E’ giunta alla dodicesima edizione la "Marzocchina", la ciclostorica del Valdarno Superiore, in programma il 7 e 8 settembre prossimi con partenza da piazza Cavour a San Giovanni. La manifestazione è organizzata dal Valdarno bike road Ets, dalla Pro loco di San Giovanni e dalla Confcommercio ed è patrocinata dai comuni di San Giovanni, Cavriglia, Figline Incisa Valdarno, Castelfranco Piandiscò, Terranuova Braccialini e Loro Ciuffenna. C’è anche il contributo della Regione Toscana. Non a caso ieri La Marzocchina è stata presentata in Palazzo Strozzi Sacrati. Due percorsi da 39 km e da 62 km studiati sia per i meno che per i più allenati, tracciati che si snodano nel cuore della Toscana, attraverso borghi e paesaggi incantati. La novità di questa edizione sarà la possibilità di percorrere la "Setteponti" attraverso i borghi caratteristici di Malva e Montemarciano, terreno ideale per tutti i ciclisti del territorio. Sarà un’occasione unica anche per attraversare i percorsi sterrati e chiusi al traffico all’interno dell’area mineraria della Centrale di Cavriglia, grazie alla confermata partnership con Enel.

Molti gli eventi collaterali: a partire da sabato 7 settembre sarà possibile fare shopping nel mercatino vintage e visitare gli stand con i cimeli storici. Sono stati poi organizzati tour guidati per la visita dei musei cittadini: dal Museo delle Terre Nuove che custodisce anche i tondi di Giovanni da San Giovanni, in prestito da Le Gallerie degli Uffizi, passando per la mostra "L’ambigua avventura" di Laetitia Ky a Casa Masaccio fino all’Annunciazione del Beato Angelico conservata nel Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie. La Marzocchina si dividerà la domenica mattina in tre eventi: la classica ciclostorica, La Marzocchina a piedi, una camminata che dal centro di San Giovanni porterà i partecipanti all’interno dell’area mineraria e la Marzocchina Classic Cars con auto d’epoca. "Un’occasione per tanti appassionati di unire la fatica di pedalare una bici d’epoca alla scoperta di luoghi unici", ha detto il presidente Giani. "Una gara amatoriale, sentita e piacevole, dove viene promosso e conosciuto il territorio del Valdarno e viene incoraggiato uno stile di vita sano, più lento e più green", ha aggiunto il sindaco Vadi. Paolo Mantovani, presidente della delegazione Valdarno Nord di Confcommercio, ha sottolineato come la manifestazione abbia saputo abbinare la passione per lo sport con quella per la bellezza di un territorio genuino, legato alle proprie radici.