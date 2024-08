Torna la Marzocchina. Un nuovo percorso

SAN GIOVANNI

Una classica che ogni anno richiama appassionati non soltanto dalla provincia ma, addirittura, anche fuori dai confini regionali. E’ tutto pronto per la dodicesima edizione de "La Marzocchina", la ciclostorica che avrà luogo il 7 e l’8 settembre prossimi e che rappresenta, in un contesto ricco di tradizione e passione, un’opportunità unica per tutti gli amanti del ciclismo vintage. Non è altro che una manifestazione che prende vita attraverso panorami mozzafiato, tra strade bianche e dal grande fascino che contornano i più bei borghi del Valdarno. Una due giorni che, in questa specifica edizione, sarà perlopiù incentrata su di un percorso che attraverserà i borghi di Malva e Montemarciano all’interno della Setteponti. Un’autentica novità per questo 2024. Non occorre essere uno sportivo professionista per poter prendere parte al tutto, la "Marzocchina" infatti offre tre percorsi adatti anche a chi, magari meno preparato e allenato di altri, non vuol comunque perdersi questa opportunità di poter stare a stretto contatto con la natura e i luoghi più belli del Valdarno aretino.

Per partecipare, basta compilare gratuitamente il modulo di iscrizione sul sito web ufficiale www.lamarzocchina.it. entro il 6 settembre. In questa nuova edizione, come nelle altre andate in scena negli anni scorsi, avranno luogo manifestazioni collaterali, per coloro che amano camminare a piedi con la "Marzocchina a Piedi" o gli amanti delle auto d’epoca con la "Marzocchina Classic Cars". Un programma, insomma, molto variegato che, confidando anche nell’aiuto del bel tempo, riuscirà a coinvolgere centinaia di appassionati e non per una classica che, con il passare degli anni, sta crescendo sempre più nei numeri.

Mas.Bag.