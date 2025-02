Torna la Maratonina del Casentino

Torna domani a Soci la decima edizione della Mezzamaratona del Casentino. Due percorsi diversi per gli appassionati del podismo, che si potranno cimentare in una traccia da 20 km e una da 10. Entrambe si snoderanno su un tracciato prevalentemente extraurbano, con passaggi nel centro abitato di Soci e lungo le strade comunali che collegano il paese al capoluogo, Bibbiena. Da qui, attraversato il ponte sull’Archiano, gli atleti in gara torneranno a Soci percorrendo la pista ciclopedonale di via dell’Orto, per poi raggiungere il centro storico e ripassare in via Berlinguer, dove inizierà il secondo giro. All’appuntamento di domenica, valido come seconda prova del Grand Prix 2025, sono già iscritti circa 250 atleti per la gara agonistica adulti e circa 70 per le categorie giovanili.

Tra gli atleti più accreditati alla vittoria, in campo maschile per la 10 km troviamo Michele Pastorini per la U.P.Policiano, reduce dall’ottima prestazione di Carrara, Samuele Zanti di Unicusano Livorno e Giacomo Tonini della Polisportiva Chianciano, mentre per i 20 km sono attese le prestazioni di Emanuele Graziani per la U.P.Policiano, Giovanni Scatizzi del Parco Alpi Apuane Lucca e Stefano Bettarelli sempre per la U.P.Policiano.

In campo femminile nella 10 km accreditate per la vittoria Giulia Sadocchi e Valentina Mattesini, entrambe per la U.P.Policiano, mentre nella 20 km altro scontro fra le due portacolori del Policiano Deyanira Rodriguez e Virginia Leonardi.

La competizione, organizzata dalla Casentino Running con la collaborazione della Unione Polisportiva Policiano e il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Arezzo e Comune di Bibbiena, accetta iscritti fino alle 9,00 della mattina della gara. Ritrovo previsto alle 8,30 a Soci, presso Piazza dell’orologio, da dove la gara partirà alle 9,30 per le categorie adulti e alle 9,45 per le giovanili.