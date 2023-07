Torna la cena in bianco in piazza Grande

Arezzo, 10 luglio 2023 – Tutto è pronto per la cena in bianco, il suggestivo convivio che giovedì 13 luglio tornerà in piazza Grande ad Arezzo. Dopo tre e anni di attesa, troveranno nuovamente posto davanti al loggiato vasariano le lunghe tavolate allestite a festa che andranno a ricreare, insieme ai commensali vestiti rigorosamente di bianco, uno scenario unico in Italia.

L’evento, promosso da Confcommercio in collaborazione con i ristoratori di Piazza Grande, (Logge Vasari, Lancia d’Oro, Essenza, Osteria Grande e Ortensia) il patrocinio di Comune di Arezzo e Fraternita dei Laici, il contributo di Banca Popolare di Cortona, Centro Porsche Arezzo e Toscana Promozione Turistica nell’ambito del sostegno ai centri commerciali naturali, è stato presentato questa mattina (lunedì 10 luglio) nella terrazza della Fraternita dei Laici alla presenza di Franco Marinoni, direttore Confcommercio Toscana, Simone Chierici, assessore attività produttive Comune di Arezzo, Pierluigi Rossi, primo Rettore Fraternita dei Laici Arezzo, Luca Scassellati, direttore commerciale di Banca Popolare di Cortona, e dei ristoratori di piazza Grande.

“Le prenotazioni continuano ad arrivare e potremmo non essere lontani dal traguardo delle 700 presenze. Attendiamo molti ospiti da fuori, ci ha confermato la sua presenza anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - ha detto il direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni - Il colpo d’occhio che piazza Grande ci regala in occasione delle cene in bianco offre l’esatta dimensione estetica di Arezzo, che continua a suscitare meraviglia in chi la visita.

Gli eventi di questo tipo servono proprio a valorizzare l’immagine della città, oltre che naturalmente a fare comunità, a riappropriarci di luoghi storici ma anche a superare quella dicotomia che per tanto tempo è esistita tra la città dei turisti e la città degli aretini. La città è una sola ed è bellissima”.

“Un evento che è nato per rivitalizzare la piazza e che adesso la trova viva e vitale – ha sottolineato l’assessore Simone Chierici - in questi anni sono cambiate tante cose, la fama di Arezzo si è diffusa e lo dimostrano i tanti turisti, molti dei quali stranieri, che stanno affollando la nostra città in questi giorni.

Quindi quella del 13 luglio sarà un’altra bella serata di un’estate che si preannuncia altrettanto bella”. “Siamo contenti di dare il nostro contributo a questo evento, che ci consente di proseguire il nostro rapporto di collaborazione con Confcommercio e di restare vicini alle imprese e al territorio per sostenerne le iniziative di qualità - ha dichiaratoil direttore commerciale della Banca Popolare di Cortona Luca Scassellati - è questa vocazione che rende grande il futuro delle piccole banche come la nostra”.

“La Fraternita dei Laici è sempre presente in tutti gli eventi che coinvolgono la piazza e come ogni volta lasceremo il nostro Palazzo aperto alle visite”, ha aggiunto infine il Primo Rettore Pier Luigi Rossi. A partire dalle ore 19:00 di giovedì 13 luglio sono attesi nell’antico lastricato di piazza Grande oltre 600 commensali che ceneranno con abiti, scarpe, borse, camice e giacche che dovranno rigorosamente rispettare il tema total white della serata.

A mettere a tavola gli ospiti saranno i cinque ristoratori di piazza che per l’occasione faranno un grande gioco di squadra, sotto la regia di Confcommercio Firenze-Arezzo nell’ambito del progetto Vetrina Toscana a Tavola 2023: Logge Vasari, Lancia d’Oro, Essenza, Osteria Grande e Ortensia. Queste le invitanti pietanze inserite nel menù.

Antipasti: melanzana, misticanza di germogli di campo, pomodoro, guacamole e curry. Carpaccio di anatra passion fruit e carota baby. Tartare di zucchina, formaggio erborinato, noci e croccante di riso. Primo piatto: risotto carnaroli al basilico con gamberi rosa e gocce di burrata. Secondi: rosa tenero di manzo in crosta alle erbe aromatiche, patate duchessa e scalogno caramellato. Dolce: cremoso ai lamponi, cioccolato, menta e merlot.

Vini del territorio, terre d’Arezzo. Per prenotare e riservare un posto per la cena si può contattare direttamente i ristoranti di piazza Grande: Logge Vasari, 0575 300333, Ristorante La Lancia D'Oro 0575 21033, Osteria Grande Arezzo 3486910306, Essenza 3401066544, Osteria Ortensia Arezzo 3315657811.

Il costo della cena è di 60€. Prima della cena, dalle ore 19 di giovedì 13 luglio, saranno attivi in piazza anche gli open bar per attendere l’inizio della cena in bianco. Da non perdere i Cocktail White preparati appositamente per l’occasione. Gli open bar resteranno attivi per le quattro giornate di piazza Grande, in tutte le serate.

Il programma di spettacoli, eventi e intrattenimenti musicali durante la serata sarà ricchissimo: sul palco naturale della terrazza di Fraternita si esibirà Deb Jones con la sua musica raffinata ed elegante, accompagnata al sax da Alberto Mannatrizio e al violino dalla musicista brasiliana Ana Aline Valentim.

Tante le performance live durante la serata: dal One Man Show di Edoardo Nardin Artist che allieterà il pubblico con show di giocoleria, equilibrismi, teatro fisico e illustrazioni, al gioco per grandi e piccini di Facepainting e bodyart di Veronica Skin&Art. E poi le grandi bolle giganti a grandezza umana del Mago Bol, uno spettacolo unico nel suo genere.

Da non perdere anche lo spettacolo della Compagnia Teatrale Accademia Creativa che accoglierà il pubblico con trampolieri e farfalle luminose che si accenderanno al calar della notte: un modo per coinvolgere anche le persone che non saranno a cena ma che vorranno partecipare alla notte sotto le stelle di piazza Grande. Tutti gli spettacoli, infatti, sono ad ingresso libero.

A fare da “tappeto” al grande evento white il prato di erba che da giovedì 13 colorerà piazza Vasari fino a domenica 16 luglio per quattro giornate da non perdere: oltre 330 mq di erba vera saranno installati al centro del mattonato per regalare un colpo d’occhio unico. Questo bellissimo scenario sarà realizzato da Confcommercio in collaborazione con l’azienda aretina Fabbri Vivai che curerà l’allestimento.