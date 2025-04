Torna la Camminata Incantata: Natura e Solidarietà in Memoria di Alfonso Versari

Torna la Camminata Incantata, una giornata all’insegna della natura e della solidarietà quella in programma domenica 6 aprile, pensata per ricordare chi non c’è più e anche per dare una speranza a chi sta lottando. E’ la quarta edizione de "La montagna incantata", la camminata a scopo benefico in ricordo di Alfonso Versari, scomparso a causa di una leucemia. "Obiettivo dare speranza a chi sta affrontando la malattia- dicono gli organizzatori – l’evento si svolgerà domenica 6 aprile, il progetto nasce dalla famiglia per ricordare Alfonso Versari, che ha a lungo combattuto contro la leucemia. Vogliamo passare una bella giornata a contatto con la natura, proprio come piaceva a lui. È nata così la camminata incantata, che quest’anno ci porterà a scoprire le gallerie della vecchia ferrovia. Al ritorno è previsto un pranzo per i partecipanti".

Il ritrovo alle 8,30 domenica 6 aprile alla pro loco del Bagnoro, partenza alle 9 per il percorso che attraverserà le gallerie della vecchia ferrovia. E’ prevista una sosta con colazione a metà percorso offerta, mentre al ritorno è anche possibile partecipare al pranzo alla Pro Loco del Bagnoro. La camminata dura dalle 4 alle 6 ore e sarà condotta dalla guida Andrea Pignattelli. Gli amici a quattro zampe sono ammessi al guinzaglio. Ci si può iscrivere alla sola camminata a 10 euro, o al solo pranzo al costo di 10 euro oppure ad entrambi a 20 euro. Per i bambini sotto i 10 anni camminata e pranzo 10 euro. Per iscrizioni: Tabacchi del Bagnoro, Il cacio com’era in via Madonna del Prato 97 ad Arezzo, Gold fashion Indicatore Zona E 20 o tramite bonifico scrivendo a [email protected]. Il ricavato verrà devoluto all’Ail di Arezzo per l’assistenza e la ricerca nell’ambito delle malattie ematologiche nella zona di Arezzo e area vasta. Per chi non può partecipare agli eventi anche la possibilità di donare su https://gofund.me/81967072.