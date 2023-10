Torna il “Mercato delle pulci”: un padiglione in più e richieste in crescita

Arezzo, 18 ottobre 2023 – Torna il grande Mercato delle pulci al Centro Affari di Arezzo per una giornata all'insegna del riuso, il consumo consapevole, l'economia circolare, la partecipazione sociale.

Questa decima edizione al coperto si appresta a diventare un'edizione da record con già centinaia di persone iscrittesi rimaste fuori, richieste come mai prima d'ora e un padiglione in più, sono sette adesso (la struttura è interamente occupata), per il vintage ricercato dei negozi.

In arrivo tanti giovani che chiedono se sia come Vinted con il valore aggiunto della presenza, cittadini anche da fuori provincia che grazie al passaparola vogliono viversi l'esperienza, ma soprattutto tantissime comitive, famiglie, gruppi di amici, associazioni con richieste in prevalenza di banchi multipli e vicini per fare festa.

L'idea è che ormai l'evento sia una sorta di scampagnata domenicale in compagnia e che vendite e acquisti facciano da sfondo al benessere collettivo di ritrovarsi vicini, partecipi e attivi a costruire ponti tramite oggetti e vissuti personali.

Novità anche sul fronte eventi collaterali anche l'arrivo da Pistoia del Vintage Style, uno spazio dedicato al vintage di qualità nel padiglione sette aperto per la prima volta e la collaborazione con L'oca Loca social dance, per balli e coreografie di gruppo durante la giornata.

Tantissime anche le associazioni presenti con le proprie raccolte fondi: Rotary club, Cisl, Thevenin, Fondazione Monnalisa, Aism, Avis, Mosaico di Andreina, Arcigay, Vespa club, Uildm, Sei di Arezzo se…

Più di 600 banchi di privati cittadini che vendono le loro cose personali e usate, svuotasoffitte, collezionisti, hobbisti vintage e piccolo antiquariato, operatori del proprio ingegno, sbaracco negozi per una giornata all'insegna del riciclo e il riuso con ristoro, spazio bimbi e relax.

Orari vendita al pubblico: - Domenica tutto il giorno dalle 9 alle 19. - Sabato solo pomeriggio dalle 16 alle 19 in versione deballage (disimballaggio e montaggio, gli espositori possono ancora montare e non essere tutti presenti).