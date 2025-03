Torna il gran galà della danza: appuntamento al teatro Petrarca

Un gran galà della danza al teatro Petrarca di Arezzo. Oggi è in programma il concorso "Piero della Francesca" che, giunto all’undicesima edizione, vedrà la presenza di trenta scuole da tutta la penisola che metteranno in scena centocinquanta coreografie sul palco del più prestigioso teatro cittadino, davanti a una giuria con maestri e coreografi di spessore internazionale. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Progetti Per La Danza con il patrocinio del Comune di Arezzo e del Settore Nazionale Danza della Opes, sarà anticipato da masterclass di alta formazione e terminerà con il conferimento di borse di studio per sostenere la futura carriera artistica delle allieve e degli allievi maggiormente meritevoli. "Un evento che non solo celebra la bellezza e l’energia dell’arte della danza, ma che offre anche preziose opportunità - commenta Federico Scapecchi, assessore alle politiche giovanili del Comune di Arezzo. - Il "Piero della Francesca" si conferma un appuntamento di spicco nel panorama nazionale, capace di attrarre scuole da tutta Italia e un pubblico sempre più numeroso, oltre che un’iniziativa che valorizza la creatività e la dedizione dei giovani, arricchendo al contempo la scena culturale della nostra città". Il concorso proporrà un vero e proprio inno alla varietà e alla ricchezza del mondo del balletto, con la giornata divisa in due momenti dedicati a diverse fasce d’età e a diversi stili. Il "Piero della Francesca" verrà aperto alle 9 dalle esibizioni dedicate ai bambini, dalle composizioni coreografiche e dai gruppi hip-hop che saranno giudicati da esperti del settore quali Manola Maiani, Giorgia Gabriele, Laila Moscatelli e Paolo Aloise, poi entrerà nel vivo dalle 14.30 con un incalzante alternarsi di balletti individuali e di gruppo per una coinvolgente maratona coreutica tra classico, neoclassico, modern e contemporaneo. Le esibizioni saranno valutate dalla giuria composta da Daniele Cipriani, Mia Molinari, Francesco Nappa e Ugo Ranieri.