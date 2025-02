Torna Chianina & Syrah. Il festival del buon vivere. Tre giorni di cene stellate

Numeri in crescita e partecipazioni sempre più internazionali. Presentata l’ottava edizione di Chianina e Syrah in programma a Cortona dal 7 al 9 marzo. Oltre 40 cantine in degustazione, 35 stand gastronomici, tre masterclass sui vini, due cene stellate, 5 talk e masterclass di cucina e tanti eventi pensati per i più piccoli. Sono questi solo alcuni numeri dell’edizione 2025 della manifestazione organizzata da Terretrusche Events insieme al Consorzio Vini Cortona e con il contributo dell’amministrazione comunale.

Il via a Palazzo Casali con il benvenuto e il simposio internazionale "Cortona Città d’arte e di Syrah". A confronto sul tema della vinificazione ci saranno alcuni fra i maggiori esperti e produttori nazionali e internazionali. La stessa sera è in programma la prima cena di gala al Teatro Signorelli "Il Gigante Bianco sposa il principe Syrah" con i grandi nomi dell’alta cucina italiana che, come ogni anno Vittorio Camorri patron di Terretrusche, ha convocato a Cortona per cucinare le eccellenze del territorio "Quest’anno il festival cresce e allarga i propri orizzonti. Avremo l’onore di ospitare due chef stellati europei dalla Germania e dalla Slovenia".

Sabato e domenica al Centro Convegni Sant’Agostino ci sarà "Morsi e sorsi", con i banchi degustazione delle cantine produttrici di Syrah e le proposte dai ristoranti aderenti. Non mancherà l’anteprima del vino Syrah di Cortona insieme ad un ricco programma di "cooking show", masterclass, laboratori per bambini per scoprire tutto sulla Chianina.

Ritornano anche le esperienze con la grande griglia di "Chianina Experience" con degustazioni del quinto quarto, hamburger e bolliti di chianina in pentola. "Fin da subito abbiamo lavorato per ampliare il parterre dei produttori includendo le migliori espressioni mondiali di questo vino", ricorda Stefano Amerighi, presidente del Consorzio Cortona Vini. "Quest’anno per la prima volta avremo la presenza di vini dall’Australia, dal Sud Africa, dalla Svizzera e naturalmente dalla Francia. Ci saranno anche curiosità dall’Europa come il primo produttore albanese di Syrah".

Soddisfatta l’amministrazione cortonese. "Questa manifestazione consente alla nostra città di accogliere appassionati e addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo – ricordano il sindaco Luciano Meoni e il vicesindaco e assessore alle attività produttive Paolo Rossi- promuovendo il nostro territorio e le sue eccellenze a più livelli, sia al pubblico locale e nazionale, ma anche ad una platea di professionisti internazionali".