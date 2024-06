Thevenin fra Veneziani e Polvarone. Tutti gli eventi in San Domenico

Una settimana di intrattenimento e festa per Casa Thevenin in piazza San Domenico. Musica, teatro, letteratura, spettacolo, giochi per “Certe notti a San Domenico”, rassegna organizzata da Casa Thevenin col contributo del Comune dal 1 al 6 luglio. Si parte lunedì con una cena sotto le stelle organizzata in collaborazione con il Centro sportivo italiano e il cui ricavato verrà destinato all’acquisto di un defibrillatore da posizionare nella piazza. Nel “dopocena” il Cervellone, quiz che mette alla prova su temi di cultura generale e attualità. Martedì 2 luglio invece alle 18,30, appuntamento con la presentazione del libro di Marcello Veneziani "L’Amore necessario" a cura di Zenzero Fest. Nella società del disamore, del narcisismo e dei desideri egoistici illimitati, in cui "Io ama Io" e contano solo la tecnica e il mercato, non resta che ricominciare dall’amore, oltre se stessi. Dopo aver affrontato la disperazione assumendola come punto di partenza anziché d’arrivo, dopo aver smascherato la cappa che incombe sulla nostra società, soffoca la libertà, la dignità e l’intelligenza e ci rende scontenti, Marcello Veneziani approda alla sfida più ardua: indicare una via d’uscita dalla solitudine e dal nichilismo. A seguire il concerto dei Musici della Giostra del Saracino. Mercoledì 3 si esibiranno i Camaloco con musica dal vivo dagli anni ’70 a oggi e giovedì 4 sarà la volta del “Musical dei Musical 2” a cura di Summer & Winter Company. Venerdì 5 dedicato al teatro, con la Compagnia del Polvarone che metterà in scena la commedia “Brigitta dmm’un bacino” e gran finale sabato 6 con lo spettacolo La Scorrida condotto da Francesco Duranti e la partecipazione di Francesca Rettondini. Gli appuntamenti avranno inizio alle 21,15.