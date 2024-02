"That’s All Folks" in scena. Teatro alla Misericordia

Ripartono le ospitalità artistiche al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, a cura dell’Associazione CapoTrave/Kilowatt diretta da Luca Ricci e Lucia Franchi. Nove le compagnie artistiche, nazionali e internazionali ospiti che, da febbraio a maggio, arriveranno a Sansepolcro per una residenza creativa: un periodo di lavoro su una progettualità artistica, un’occasione di entrare in contatto con la cittadinanza attraverso incontri e prove aperte al termine della residenza. Si parte stasera alle 21 con la prova aperta al pubblico di That’s All Folks!, il nuovo spettacolo della coppia Bigi/Paoletti Fritz company, che avrà la sua prima assoluta il 22 febbraio, a Equilibrio 2024, presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. In una scenografia dal tratto incisivo e minimale, un quartetto di interpreti internazionali, composto dallo stesso Bigi e da Ching-Ying Chien, Issue Park e Faith Prendergast, è impegnato in un lavoro che mette in dialogo danza, scienza e mito. Fritz Company Bigi/Paoletti è un progetto artistico e una compagnia di teatro-danza fondata nel 2020 da Damiano Ottavio Bigi, danzatore e coreografo, membro nel 2005 del Tanztheater Wuppertal diretto da Pina Bausch dove lavora tuttora come artista invitato, e Alessandra Paoletti, attrice e regista.

Il secondo appuntamento con le residenze artistiche sarà venerdì 15 marzo alle 21, con la prova aperta al pubblico di Hide, performance di danza, di e con Edoardo Mozzanega, che con questo progetto ha vinto il Bando Siae Per Chi Crea 2023. Martedì 19 marzo, alle 21, è in programma lo spettacolo Barabba, di Antonio Tarantino, una produzione di Teatri di Bari, con Michele Schiano di Cola diretto da Teresa Ludovico. Venerdì 12 aprile, alle 21, in scena la prova aperta di Resta!, lavoro di teatro-danza ideato, diretto e interpretato daElena Borgogni, e con Angelo Romagnoli, Jeremy Braitbart e Sebastien Weber. Giulia Scotti è l’ideatrice e attrice di Daniela, la cui prova aperta va in scena venerdì 3 maggio, alle 21. Lo spettacolo racconta la storia autobiografica della zia Daniela in una narrazione tra teatro e fumetto. Mercoledì 15 maggio, alle 21, appuntamento al Teatro alla Misericordia con Vicini – il disequilibrio del senso, performance di danza di e con Federica Porello, e con Maria Mora, Xavi Moreno, Majo Villafaina. L’ultima prova aperta della stagione si terrà mercoledì 29 maggio alla Palestra Giovagnoli, alle 21, dove verrà presentata la prova aperta di Papillon - On the Planet People are Living, di Michele Scappa.