Terzo posto per la Chimera Nuoto ai Campionati Regionali Esordienti A

Arezzo, 11 luglio 2023 – La Chimera Nuoto ai vertici dei Campionati Regionali Estivi degli Esordienti A. I quattordici giovani atleti qualificati per la fase finale, nati tra il 2010 e il 2012, sono riusciti a conquistare cinque ori, sei argenti e tanti positivi piazzamenti che hanno permesso alla società aretina di ottenere un prestigioso terzo posto della classifica generale tra quarantaquattro squadre da tutta la Toscana, alle spalle delle sole Rari Nantes Florentia e Livorno Aquatics.

Questo piazzamento, dunque, ha consolidato la Chimera Nuoto tra le realtà d’eccellenza della regione per l’insegnamento della disciplina.

Tra le grandi protagoniste delle finali toscane sono rientrate Emma Donati del 2012 e Margherita Mattioli del 2011: la prima si è laureata campionessa toscana nei 100 dorso, 200 dorso e 200 rana (arrivando poi seconda nei 200 e 400 misti), mentre la seconda ha festeggiato l’oro nei 100 e 200 farfalla (piazzandosi anche seconda nei 100 e 200 stile libero).

L’ultima medaglia individuale è stata raggiunta da Isabella Sacchetti del 2012 che è salita sul secondo gradino del podio nei 200 farfalla, ma la Chimera Nuoto ha trovato motivi di soddisfazione anche con i piazzamenti e i miglioramenti cronometrici di Morgana Milagros Domenichelli, Giusi Fiorucci, Aurora Frulli, Mattia Gambini, Giulia Gianquitto, Greta Viola Maraghini, Sveva Pancini, Leonardo Pasquini, Leonardo Raffi, Djulietta Rosca e Asia Senesi.

La società aretina ha infine centrato un doppio argento nelle staffette femminili 4x100 stile libero (con Fiorucci, Maraghini, Mattioli e Pancini) e 4x100 misti (con Donati, Fiorucci, Mattioli e Pancini). Un oro e un bronzo sono stati conquistati dalla Chimera Nuoto anche nel finale di stagione del nuoto sincronizzato: tredici aretine sono scese in vasca a Firenze per il Campionato Regionale dove si sono misurate con coetanee di tutta la Toscana in esercizi individuali o collettivi di cui una giuria ha valutato l’accuratezza delle posizioni, la stabilità e l’uniformità dei movimenti.

La somma dei voti ha permesso di decretare le classifiche conclusive, registrando tanti positivi risultati per le sincronette allenate da Karina Taveras insieme a Cristina Lo Iacono, a Francesco Salvini e a Luca Cicogni. Il piazzamento più prestigioso è stato raggiunto da Caterina Bonarini del 2008 che ha meritato il primo posto nella prova in solo della categoria Ragazze e che ha sfiorato il podio anche nella gara in duo piazzandosi al quarto posto insieme a Asia Eleonora Casucci del 2010.

Quest’ultima atleta ha avuto il merito di conquistare la seconda medaglia aretina, dimostrando tecnica e carattere anche nell’esercizio individuale e mettendosi al collo il bronzo. Due ulteriori, positivi, risultati sono arrivati anche con i quarti posti tra le Ragazze conseguiti da Victoria Tegoli del 2009 nell’esercizio in solo e da Agnese Biagioli del 2008, Noà Lothian del 2010 e Sofia Pancini del 2009 con una coreografia in trio.

Tra le più giovani promesse della Chimera Nuoto hanno ben figurato Costanza Del Cucina e Gaia Silvestri del 2014 che si sono piazzate quarte nel duo, poi a chiudere il bilancio della squadra cittadina sono stati i risultati raggiunti dalle Esordienti A con il sesto posto individuale di Emma Magi del 2012, il settimo posto in duo di Asia Mercatelli e Martina Iebba del 2011, e l’ottavo posto in duo di Bianca Guidotti e Celeste Dell’Eugenio del 2011.

«Ci congratuliamo con atlete e staff tecnico - commenta Marco Magara, presidente e direttore sportivo della Chimera Nuoto, - per aver ben rappresentato la nostra società anche nel nuoto sincronizzato che, al Palazzetto del Nuoto di Arezzo, sta coinvolgendo e appassionando sempre più ragazze e bambine».