Terzo posto per i Balestrieri a San Marino

SANSEPOLCRO

I balestrieri di Sansepolcro salgono sul podio anche dell’edizione 2024 del Torneo del Tricorniolo, l’attesa sfida che conclude la rassegna delle Giornate Medievali nella Repubblica di San Marino. Merito del veterano Luciano Mazzini (nella foto), che con il suo terzo posto garantisce di nuovo un alloro alla società biturgense dopo diversi anni di digiuno, non dimenticando i 15 di assenza da una competizione che domenica sera ha visto di scena anche Lucca, Massa Marittima, Pisa, Volterra e i locali portacolori della federazione sammarinese. Proprio questi ultimi hanno dominato la gara disputata in notturna, sul bersaglio particolare avente una seconda prolunga del diametro di appena 4 centimetri, nella quale è stato abile a infilare la verretta il vincitore Roberto Ridolfi; anche Mazzini è riuscito a trovare spazio con il puntale sul ristretto cerchio centrale ed era secondo fino all’ultimo tiro, quello scoccato dall’altro balestriere del Titano, Lorenzo Voltan, che gli ha soffiato in extremis la piazza d’onore. Ricordiamo che, oltre a Luciano Mazzini, c’erano per Sansepolcro anche il maestro d’armi Andrea Giovagnini, Alessandro Tizzi, Viviano Zanchi e Massimo Santi e che i 30 partecipanti in totale si sono esibiti in una Cava dei Balestrieri gremita in ogni angolo, alla quale i rispettivi cortei storici sono approdati dopo una breve sfilata. "Siamo passati fra ali di folla, perché di turisti a San Marino ce n’erano davvero tanti – ha commentato il presidente della Società Balestrieri di Sansepolcro, Stefano Tarducci – e ci siamo fatti apprezzare e fotografare, per cui credo che la scelta di tornare a tirare a San Marino, adottata due anni fa, sia stata più che opportuna".