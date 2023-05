"Terza Lezione Pirella" giornata per ricordare lo psichiatra

Si terrà ad Arezzo, negli stessi spazi che fino alla fine degli anni Novanta ospitarono strutture di cura psichiatrica, la "Terza Lezione Pirella" dedicata a ricordare la figura dello psichiatra Agostino Pirella, uno degli ultimi direttori dell’ospedale neuropsichiatrico di Arezzo. L’iniziativa oggi alle 15 nella Sala dei Grandi della biblioteca umanistica del campus universitario del Pionta in viale Cittadini 33, intende valorizzare la figura di uno dei protagonisti, con Franco Basaglia, della stagione novecentesca che ha visto la chiusura dei manicomi e la nascita di una nuova salute mentale in Italia. L’evento è organizzato dal Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne dell’Università di Siena nella sede aretina in collaborazione con la Biblioteca umanistica della sede di Arezzo. Il convegno sarà aperto dai saluti della professoressa Silvia Calamai e da Martino Pirella, figlio di Agostino Pirella, che negli scorsi anni ha donato il prezioso patrimonio di scritti, libri e fotografie del padre all’Ateneo, materiale adesso conservato e ordinato nell’archivio della Biblioteca Umanistica. I lavori saranno introdotti da Massimo Bucciantini, coordinatore del comitato scientifico del convegno.