Terremoto, i racconti dall’inferno "Madre e figlio morti in un abbraccio"

di Lucia Bigozzi Si sono abbracciati, prima di morire. Madre e figlio di 7 anni, altre due vittime nel lungo elenco di giornata. Due corpi uniti dall’amore e dal terrore che li ha sorpresi, sepolti sotto le rovine di un palazzo, tirati fuori dai soccorritori aretini della squadra toscana Usar dei vigili del fuoco. Sara Montemerani, medico del 118 e Samuele Pacchi, infermiere e cooordinatore dell’emergenza-urgenza sono appena rientrati al campo tenda, allestito nello stadio di Antiochia, dopo un turno di sei ore "durante il quale, purtroppo, abbiamo estratto dalle macerie i corpi senza vita di madre e figlio", spiegano i due soccorritori aretini che solo il giorno prima avevano salvato un ragazzo di 23 anni, rimasto sotto una palazzina di quattro piani, sbriciolata dal terremoto, ma ancora vivo. Nove ore di lavoro prima di raggiungerlo e portarlo fuori ma "le sue lacrime ci hanno ripagato della fatica". La forza della vita e il dono di chi parte in missione per aiutare, "per essere utili a persone colpite da catastrofi immani. Ho chiesto notizie del ragazzo al referente dell’ospedale: sta bene, ha problemi a una gamba ma ce la farà". Sara e Samuele hanno parlato con lui in inglese, negli attimi...