Terranuova Traiana sfida il Figline: scontro decisivo per i playout

Penultimo scontro diretto per il Terranuova Traiana, che affronta il Figline di Nicolè Sarri in una sfida decisiva per la possibilità di restare in categoria agganciando i playout. Si tratta dell’ultima della stagione regolare per i biancorossi allo stadio Matteini e sarà una gara molto particolare per i tanti ex di turno. Quella del Terranuova è folta di giocatori che hanno vestito la casacca gialloblù, a partire da Becattini. "Spiace giocare una partita così decisiva con il Figline - ha affermato il tecnico del Terranuova - dove sono cresciuto e dove ho tanti amici. Oltretutto siamo entrambe squadre del Valdarno e viviamo lo stesso momento di difficoltà. Per il match di oggi serve un approccio totalmente diverso rispetto a quello avuto con il Flaminia, perché fin qui abbiamo condotto due mesi importanti. Sono convinto che i ragazzi non sbaglieranno, dato che sono consapevoli della posta in palio". Oltre a Becattini, hanno militato nel club del Valdarno fiorentino Bega, Saitta, Marini, Mannella, Privitera, Degl’Innocenti, Zhupa e Iaiunese, quest’ultimo in prestito.

Nel Figline ci sono invece gli ex biancorossi Noferi e Zellini. Tra i grandi assenti spicca proprio Alessandro Bega, che non si è ripreso da un infortunio alla caviglia in occasione della gara con il Livorno. Saitta e Petrioli si aggiungono inoltre alla lunga schiera di diffidati.

Il Terranuova, al netto dell’inciampo di Civita Castellana, aveva inanellato una serie di sei risultati consecutivi, mentre il Figline ha racimolato solo 2 punti in 5 giornate ed è al terzo cambio in panchina da inizio campionato. All’andata, al Del Buffa, finì 1-0 in favore di Sacconi e soci. Stavolta la posta in gioco è veramente alta. "Sono molto fiducioso - ha concluso Becattini - perché vedo i ragazzi carichi".

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

TRAIANA (3-5-2): Timperanza; Senzamici, Saitta, Tassi; Marini, Mannella, Degl’Innocenti, Privitera, Massai; Zhupa, Iaiunese. All. Becattini

FIGLINE (4-4-2): Pagnini; Ciraudo, Nobile, Borghi, Simonti; Ciravegna, Milli, Torrini, Rufini; Zellini, Mugelli. All. Beoni

Arbitro: Mazzer di Conegliano (Biase-Salinelli)

Francesco Tozzi