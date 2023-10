Terranuova piange Giuseppe Meucci, icona del calcio cittadino

Arezzo, 22 settembre 2023 – "Se n'è andato per sempre Giuseppe Meucci, un'autentica icona del calcio terranuovese". Così la società biancorossa ha annunciato in queste ore la morte di un personaggio straordinario, una bandiera, un vero tuttofare del calcio biancorosso. Colori che hanno rappresentato una parte importante della sua vita e a cui si è dedicato anima e corpo. Prima per la Terranuovese e poi per il Terranuova Traiana è stato giocatore, accompagnatore, massaggiatore, guardalinee, giardiniere, custode, magazziniere, dirigente, consigliere di intere generazioni di calciatori. Una vita dedicata ai colori biancorossi rigorosamente della prima squadra. "Con Beppe ci lascia uno degli ultimi giganti della nostra società - ha scritto il sodalizio valdarnese - non un semplice comprimario, ma un personaggio troppo importante per essere considerato minore o di secondo piano”.

"È significativo anche che ci abbia lasciato alla vigilia di una partita ufficiale, a due giorni della festa più importante della nostra città: il Perdono di Terranuova Bracciolini. E così ci piace pensare che la sua squadra, i suoi ragazzi, lo possano ricordare nella maniera più adeguata. Al figlio Massimiliano, anch'egli biancorosso di lungo corso, nostro dirigente e membro del consiglio direttivo e storico team manager terranuovese, ai fratelli e a tutta la famiglia Meucci oggi va il cordoglio sentito del popolo biancorosso, di tutta la città di Terranuova Bracciolini e di tutti gli sportivi e appassionati in genere, perché si può dire, senza possibilità di essere smentiti: Beppe Meucci era un pezzo della Terranuovese e una colonna portante del Terranuova Traiana".