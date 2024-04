Terranuova intitola una strada a Don Donato Buchicchio

Arezzo, 26 aprile 2024 – Si dice, da sempre, che nei paesi siano tre le figure rappresentative: il sindaco, il maresciallo dei carabinieri e il prete. Ecco, a Terranuova Bracciolini, Don Donato Buchicchio era il prete per eccellenza. Un'autentica istituzione per la cittadina valdarnese, che ha guidato per decenni, entrando direttamente nel cuore della gente. La sua morte, avvenuta otto anni fa, ha lasciato un solco profondo nel cuore di coloro che non l'hanno mai dimenticato. Così, nel corso di una cerimonia ufficiale, è stato deciso di restituire a Don Donato solo una piccola parte di quello che lui ha donato al paese. Gli è stata infatti intitolata una strada. Da ora in avanti si chiamerà via Don Donato Buchicchio.

L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Terranuova e dalla parrocchia di Santa Maria Bambina. Via Don Donato Buchicchio si trova all'angolo tra via Piave e la nuova chiesa. Dopo la cerimonia, la santa messa a ricordo del prelato. Presente anche la filarmonica Giuseppe Verdi. "La parole sacerdote è composta da sacer «sacro» e della radice *dhe- di facĕre «fare» - ha detto del suo intervento il sindaco - E se ci pensiamo è uno dei verbi che meglio racconta la vita di Don Donato. Non un fare caotico, ma un fare comunità, un fare lungimirante, attento, che costituisce una visione dello stare insieme: l’oratorio, Montelungo, la scuola, l’arte sacra. E esprime un esercizio della paternità nel suo essere sacerdote e punto di riferimento per tanti giovani e adulti. Per questo abbiamo scelto di intitolargli la via che costeggia la chiesa di Santa Maria Nuova. Le vie sono un segno di affetto e raccontano la nostra storia e il nostro stare insieme".