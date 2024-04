Terranuova, fuori i secondi

Sfida per il secondo posto tra lo Scandicci che ha 55 punti esattamente come il Terranuova Traiana di Becattini. E proprio lo scontro diretto in Valdarno tra i biancorossi e i fiorentini sarà il big match di giornata. Becattini conta sulla verve di Sacconi, Bega e non solo per allungare e trovare una vittoria importantissima visto che il quinto posto è distante 13 punti e quindi attualmente la quinta in classifica non andrebbe

agli spareggi.

A proposito di partite

da non perdere c’è il derby della Valdichiana Foiano-Castiglionese.

Due squadre ben lontane dalla zona rossa per tutta la stagione, fuori però dai giochi playoff, e che oggi non vorranno deludere i tanti tifosi che saranno sugli spalti.

Per la squadra di casa, allenata da Zacchei, così come per la Castiglionese la possibilità anche di poter mettere in campo la miglior formazione al netto delle assenze obbligate. Per la Baldaccio Bruni di Baldolini l’appuntamento è in casa della Fortis Juventus.

Tre punti di margine per

la formazione di Anghiari contro i fiorentini che sono appena sopra la zona calda.

Il quadro completo della giornata prevede poi la Colligiana fare tappa in casa del Firenze Ovest mentre la Lastrigiana darà vita al derby contro il Signa, con gli ospiti che cercano di rosicchiare terreno alle seconde della classe. Per la capolista Siena ecco la sfida contro l’Audax Rufina mentre la Sinalunghese riceverà la Rondinella Marzocco, per il Pontassieve ormai retrocesso appuntamento in casa dell’Asta che punta all’intera posta in palio per trovare l’allungo per uscire dalla zona playout del girone B di Eccellenza.

Il Siena è già volato in serie D con la vittoria sulla Baldaccio Bruni e adesso, a quattro giornate dalla fine, ha l’unico obiettivo di mantenere l’imbattibilità.

Intanto dietro i senesi è bagarre: il Terranuova si gioca il tutto per tutto per gli spareggi promozione.