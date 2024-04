Terranuova. Concluso il restauro de la “Pietà” in terracotta

Arezzo, 02 aprile 2024 – Si è concluso il restauro del gruppo rinascimentale in terracotta policroma raffigurante la Pietà conservata nella chiesa di Santa Maria Bambina a Terranuova Bracciolini e risalente al XVI secolo. Un intervento di grande pregio che è stato presentato in anteprima in occasione del Giovedì santo, alla presenza delle restauratrici e dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze con Laura Speranza e Chiara Fornari. “Grazie all’impegno dell’Associazione culturale Pro Artibus, che ha già curato il restauro del gruppo rinascimentale in terracotta policroma nella chiesa di San Niccolò a Ganghereto, oggi possiamo ammirare La Pietà nel suo splendore originario – ha detto il Sindaco di Terranuova, Sergio Chienni. La passione e la determinazione dell’associazione hanno reso possibile dunque la restituzione alla comunità di un’opera di primaria importanza nel nostro panorama artistico e culturale”.

Il gruppo scultoreo La Pietà, attribuito ad Agnolo di Polo, si trova nell’altare dedicato a San Giovanni Evangelista, sulla parete sinistra dell’Arcipretura: è composta dalla Madonna, dal Cristo deposto, da Maria Maddalena, da Maria di Cleofa, da Salomè e da San Giovanni Evangelista. “Il gruppo scultoreo era coperto da uno spesso strato di particolato atmosferico che ne comprometteva la lettura – ha detto Paola Francioni Presidente dell'Associazione Culturale Pro Artibus, così abbiamo proposto un intervento che restituisse una corretta lettura dell’intero gruppo scultoreo.

A seguito di un attento progetto di restauro, eseguito dalle restauratrici Elisa Bartolini e Stefania Bracci con la consulenza dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, è adesso possibile offrire una buona leggibilità del gruppo fittile nel suo insieme. Grazie ai contributi ricevuti dal Comune di Terranuova Bracciolini, dalla Fondazione CF Firenze, da associazioni culturali, aziende e da alcuni privati si è proceduto con il recupero dell’opera”. L’evento pubblico di restituzione delle varie fasi del restauro è in programma lunedì 13 maggio, alla presenza di studiosi e ricercatori che illustreranno nel dettaglio gli aspetti tecnici dell’intervento. Un intervento di assoluto livello, che ha consentito di “riportare a nuova vita” opere in terracotta policroma di grande bellezza, che rappresentano un fiore all’occhiello.