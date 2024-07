Terranuova. Ciarponi nuovo presidente del consiglio comunale

Arezzo, 04 luglio 2024 – Sabato scorso a Terranuova è iniziata ufficialmente la legislatura con il primo consiglio comunale post elezioni. La massima assise cittadina ha eletto Leonardo Ciarponi presidente dell'assemblea e Sarbjit Kaur vicepresidente. "Sono felice ed onorato di poter rappresentare la massima istituzione cittadina - ha detto Ciarponi - Ringrazio il mio gruppo consiliare, Insieme per Terranuova, che ha proposto convintamente il mio nome per la presidenza. Merita parole di apprezzamento anche il voto dei consiglieri di opposizione, che ha permesso la mia elezione all'unanimità: un grazie anche a loro. Voglio essere il presidente di tutti, e mi metterò fin da subito al lavoro per far sì che l'organo che da oggi rappresento sia nelle condizioni di poter lavorare nelle migliori condizioni. Al tempo stesso - ha aggiunto - intendo operare per far sì che il consiglio comunale possa essere quanto più possibile la casa della nostra comunità: Terranuova è la bellissima città che noi tutti conosciamo anche grazie ai suoi cittadini, al ricco tessuto associazionistico e ad un panorama, quello delle attività economiche, che ha contribuito a farne uno dei primi centri occupazionali della provincia. Cittadini, associazioni, imprese: vorrei che sappiano che il Consiglio Comunale c'è ed è qui anche per loro".

Ciarponi ha poi augurato ai colleghi consiglieri, al sindaco e alla giunta buon lavoro, "auspicando che i prossimi cinque anni di lavori siano sempre all'insegna del senso di responsabilità, della convivenza civile e della collaborazione, seppur nella naturale diversità di opinioni senza la quale verrebbero meno le garanzie di ogni sistema democratico”. Consigliere uscente, Leonardo Ciarponi aveva ricoperto l’incarico di presidente dell'assemblea cittadina già nella seconda metà del primo mandato del Sindaco Chienni, mentre ha ricoperto il ruolo di capogruppo di maggioranza nella legislatura appena conclusa; nel curriculum anche un mandato da consigliere provinciale e l'impegno in ANCI Giovani, il raggruppamento degli amministratori locali Under35. L’assemblea ha poi eletto all’unanimità la consigliera di opposizione Sarbjit Kaur come vicepresidente del Consiglio. “Sono onorata di essere stata eletta Vicepresidente del Consiglio Comunale e desidero esprimere la mia profonda gratitudine a tutti i membri del consiglio per la fiducia riposta in me e ai cittadini per avermi sostenuta. Lavorerò con impegno, dedizione e trasparenza per il bene della nostra comunità. Ringrazio di cuore Mauro Di Ponte e la mia famiglia per il loro supporto costante e il loro incoraggiamento” ha detto Sarbjit Kaur.