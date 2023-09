"Siano i cittadini a scegliere il candidato sindaco di Terranuova attraverso le Primarie". E’ clamorosa l’uscita dell’attuale vice sindaco Mauro Di Ponte, il cui nome è uscito a più riprese, nelle ultime settimane, in vista delle amministrative del 2024. Di Ponte ha preso "carta e penna" e ha scritto una lettera aperta ai compagni di partito e allo schieramento. Una presa di posizione che arriva a pochi giorni da una fase molto importante, che porterà a decisioni fondamentali in vista delle elezioni del prossimo anno. L’assessore ha ricordato che il suo nome è stato indicato tra quelli che potrebbero candidarsi a sindaco. "Non è importante soltanto chi sarà il prossimo candidato, ma è importante anche come sarà scelto – ha scritto nella lettera - Non scordiamoci che Terranuova ha una profonda storia democratica, fatta prima di tutto di coinvolgimento diretto della cittadinanza sia nella fase di amministrazione del comune sia in fase elettorale. Questo è un valore che dobbiamo tutelare". Da qui la proposta. "Le primarie consentiranno le migliori condizioni affinché io, e auspicabilmente altri, possiamo scegliere se candidarci a rappresentare la coalizione per concorrere alla carica di sindaco della nostra città".

Marco Corsi