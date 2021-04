Arezzo, 11 aprile 2021 - Movimentato episodio nel primo pomeriggio in via Monte Grappa. Secondo quanto siamo in grado al momento di ricostruire, due malviventi di nazionalità pakistana hanno cercato di compiere un furto nella pizzeria Santa Croce. In quel momento all'interno del locale c'ersano la titolare e il figlio. E' stato quest'ultimo, accortosi che il ladro stava cercando di rubare la borsa della madre, ha reagito con decisione. Con i ladri ha ingaggiato una vera e propria colluttazione al termine della quale uno dei pakistani è rmasto per terra contuso, mentre altro si dava alla fuga.

La commerciante ha immediatamente avvertito i carabinieri che sono arrivati sul posto dando inizio alle indagini, sul luogo anche una pattuglia della polizia municipale. Il giovane ferito è stato trasportato in ospedale dove si trova attualmente sotto sorveglianza.