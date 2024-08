Tentano furto ai danni del tabacchi. Ladri messi in fuga dalla commessa

Ha messo in fuga il potenziale ladro e il suo complice che altrimenti avrebbero caricato sull’auto uno scatolone di sigarette lasciato solo per alcuni istanti alla porta del punto vendita. La prontezza di riflessi della titolare è stata sicuramente determinante per impedire il furto. È accaduto a Ciggiano, piccola frazione del Comune di Civitella in Val di Chiana nella giornata di giovedì. All’interno del paese c’è un negozio di alimentari addetto anche alla vendita di sali e tabacchi. Giovedì una delle titolari si era occupata di rifornire gli scaffali di "bionde", lasciando per un istante lo scatolone alla porta del negozio. Una frazione di pochi secondi. Un’automobile con targa straniera - stando al racconto di alcuni testimoni - si sarebbe avvicinata all’esercizio commerciale, forse notando il carico lasciato incustodito. Uno dei due occupanti del mezzo è sceso dal veicolo ed ha provato a caricare lo scatolone sul sedile posteriore. Una manovra che non è stata immediata visto che lo scatolone avrebbe richiesto varie manovre per poter essere caricato a bordo.

Grazie anche a questo intoppo la signora del negozio si è accorta di quanta stava accadendo ed è potuta intervenire in tempo uscendo dal locale e bloccando quindi il tentativo di furto che avrebbe potuto fruttare un bottino di tutto rispetto visto il valore di ogni singola stecca di sigarette. L’uomo - un giovane - vistosi scoperto è così salito in fretta e furia a bordo dell’automobile per darsi alla fuga insieme al complice con il quale non è riuscito a mettere a segno il colpo. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri che potrebbero trovare alcuni indizi utili per risalire all’identità dei due uomini in virtù di alcune telecamere presenti nella zona. Dai filmati infatti potrebbero arrivare informazioni per rintracciare i due, messi in fuga dalla prontezza della donna.