Tenta il furto all’azienda di autodemolizioni. Le guardie giurate fanno saltare il colpo

AREZZO

Fallisce il colpo all’interno di una ditta di autodemolizioni di Arezzo. Domenica mattina, intorno alle 10.30, un malvivente con un marcato accento straniero, a bordo di una Bmw nera si è introdotto all’interno di una ditta di autodemolizioni, tentando di sventrare una Jaguar, per portar via alcuni pezzi pregiati tra cui cerchi, parti del cruscotto e pannelli delle porte.

Oggetti che sarebbero, presumibilmente, finiti nel mercato nero dei pezzi di ricambio senza l’intervento immediato delle guardie giurata che hanno rovinato i piani. Stando a una ricostruzione di quanto accaduto, l’uomo ha scavalcato la recinzione laterale della ditta dopo essere arrivato con la propria auto nella stradina di confine tra lo stabilimento e un’altra struttura abbandonata. L’uomo aveva atteso di mettersi in azione la domenica mattina quando la ditta era chiusa, ma i suoi movimenti sono stati colti dal sistema di allarme, innescando il pronto intervento delle guardie giurate Sicuritalia.

Arrivate sul posto in pochi minuti, le guardie hanno accertato l’intrusione in corso, nell’area dello stabilimento che si occupa di demolizioni. Contattate immediatamente le forze dell’ordine il malvivente è stato presto individuato ed è stato così preso in custodia. Dai primi accertamenti effettuati all’interno dell’azienda, non risultano ulteriori ammanchi. Il colpo è, comunque, da considerarsi fallito grazie al sistema di videosorveglianza che ha fatto il proprio lavoro e il tempestivo intervento delle guardie giurate così come delle forze dell’ordine.