Tegoleto, un’impresa da Promozione. Segna Beoni al 92’ e scatena la festa

TEGOLETO: De Marco, Romanelli, Seri, Moretti, Poggesi, Undini, Bonci, Scichilone, Lazzeroni, Franchi, Palazzini. All Bracciali

DONORATICO: Marrucci, Del Soldato, Grosso, Malasoma, Di batte, Pieroni, La Bella, Bimbi, Fondelli, Berretti, Taddei. All. Marchetti

Arbitro: Boeddu di Prato (Cerino-Lazzareschi)

Reti: 77’ Bonci, 80’ Del Soldato, 92’ Beoni

SAN MINIATO BASSO – Vince a tempo scaduto e ha un piede e mezzo nel campionato di Promozione. Il Tegoleto ringrazia la punizione di Beoni a tempo scaduto e accede al triangolare di finale con Forte dei Marmi 2015 e Ginestra Fiorentina. Partita di intense emozioni quella giocata a San Miniato Basso con il Donoratico. Dopo un primo tempo in cui i livornesi sembravano prendere il sopravvento, nella ripresa il Tegoleto ha preso il mano il pallino del gioco con molte occasioni sprecate tra sfortune e imprecisione. A 13 minuti dalla fine il primo gol, un rasoterra preciso di Bonci. Nemmeno tre giri di lancetta e la reazione del Donoratico si concretizza con il pari in mischia di Del Soldato. Quando tutto fa pensare ai supplementari arriva la rete decisiva di Beoni su punizione dal limite. In precedenza il Donoratico aveva protestato per un gol annullato per una presunta carica sul portiere. Ora il triangolare, anche se i ripescaggi potrebbero premiare già il Tegoleto.