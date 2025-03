Teatro-terapia la raccolta fondi per i rifugiati

Indossare una maschera non per travestirsi, ma per mettersi nei panni dell’altro. E l’altro ha il volto dei bambini rifugiati accolti nelle strutture toscane della Fondazione Giovanni Paolo II che ha lanciato una nuova campagna di raccolta fondi per sostenere i progetti di integrazione dedicati ai più piccoli. In particolare un corso di teatro-terapia che si svolge a Villa Pettini, il complesso sulle colline di Montevarchi dove vivono le famiglie richiedenti asilo approdate nella valle.

Qui tanti ragazzi tra i 3 e i 16 anni insieme a loro coetanei valdarnesi stanno partecipando a un laboratorio teatrale che si sta rivelando uno straordinario strumento di socializzazione, divertimento e crescita personale. In uno dei locali della struttura, un insegnante di teatro dell’associazione culturale Masaccio e l’operatrice della Fondazione e psicologa Valentina Billi accompagnano gli attori in erba in un percorso artistico ed emotivo. Insieme rifugiati e italiani giocano, recitano, imparano, creando legami che vanno oltre le differenze culturali.

E si preparano per il debutto dello spettacolo su un palco davvero speciale. A marzo infatti si esibiranno davanti agli ospiti della Rsa Masaccio di San Giovanni per dar vita a un momento che unirà generazioni distanti, dove ogni sorriso condiviso diventerà un ponte tra mondi e storie diverse. L’attività laboratoriale sta riscuotendo grande successo tra i partecipanti, così come le altre iniziative promosse nel tempo.

In occasione del Carnevale, l’invito è dunque a mettersi nei panni di questi piccoli portatori di sogni e speranze, sostenendo il progetto per dare voce a chi spesso non viene ascoltato. Per contribuire www.fondazionegiovannipaolo.org.