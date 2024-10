Teatro e danza, tornano i "Visionari", come partecipare al bando

È online, sul portale Sonar (www.ilsonar.it) il bando 2025 de L’Italia dei Visionari, rete che coinvolge otto enti, tra teatri e festival italiani: tra cui l’Associazione CapoTrave/Kilowatt di Sansepolcro. La partecipazione è possibile fino alle 12 del 13 novembre, registrando lo spettacolo sul Sonar e caricando un video del lavoro (di una durata minima di 20 minuti): la selezione è destinata ai singoli artisti e alle compagnie professionali indipendenti e professioniste che operano nel teatro contemporaneo, nella danza e nella performing art, che abbiano prodotto o stiano per produrre un nuovo lavoro. Per nuovo lavoro si intende uno spettacolo che ha debuttato o debutterà nel periodo compreso tra gennaio 2024 e l’estate 2025. In ognuna delle città coinvolte nel progetto verrà formato un gruppo di spettatori locali detti, "I Visionari", che sono cittadini non "addetti-ai-lavori", appassionati o incuriositi dal teatro o dalla danza. I vari gruppi – in totale i visionari coinvolti saranno oltre 300 persone – vedranno tutti i materiali video pervenuti, per arrivare a selezionare alcune proposte artistiche per la programmazione 2025/2026 di ciascuno degli enti/teatri/festival coinvolti. L’idea e lo sviluppo di questa particolare modalità di selezione è stata elaborata dal regista e drammaturgo Luca Ricci e nasce nel 2007 all’interno del Kilowatt Festival di Sansepolcro. In ogni città, il gruppo locale dei Visionari lavora in autonomia rispetto agli altri gruppi. Iscrivendosi al presente bando si accede alla valutazione di ciascun gruppo di Visionari, ma gli esiti della selezione saranno differenziati così come il numero degli spettacoli scelti. Con diverse tempistiche e a seconda dei tempi di programmazione sui siti dei partner partecipanti saranno resi noti i risultati delle selezioni. Ognuno degli enti/teatri/festival che promuovono questo progetto ha una propria cifra a bilancio per l’acquisto degli spettacoli selezionati. Per informazioni: [email protected] 339.4074895