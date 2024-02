Teatro degli Antei, la biglietteria sbarca sul sito DiscoverArezzo.it

E’ attivo il nuovo sistema di biglietteria del Teatro Comunale degli Antei di Pratovecchio.

Grazie alla fattiva collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour, della quale il Comune di Pratovecchio Stia è socio, la vendita dei biglietti dei prossimi spettacoli della stagione teatrale di prosa sarà gestita adesso sul portale discoverarezzo.ticka.it con il sistema automatizzato Ticka realizzato da PlaNet S.r.l. Sistemi Informatici.

Prenotazione, acquisto e gestione di biglietti saranno così effettuati su pianta interattiva, in modo intuitivo e veloce, sia in modalità back office dal personale del comune, presso la sede di piazza Maccioni e la sera dello spettacolo presso il teatro con pagamento in contanti o Pos, sia on line mediante una semplice registrazione che consente allo spettatore l’acquisto in autonomia con carta di credito e una commissione di 3 euro per il diritto di prevendita.

Per la stagione teatrale in corso agli Antei, la gestione sarà limitata ai biglietti, mentre dalla prossima stagione teatrale saranno gestiti online anche gli abbonamenti.

Conseguentemente sono validi tutti gli abbonamenti già acquistati con le classiche modalità tradizionali.

La piattaforma discoverarezzo.ticka.it non è semplicemente sistema di emissione di biglietti, ma un sistema integrato creato dalla Fondazione Arezzo Intour per la promozione delle più importanti realtà culturali di Arezzo e provincia quali la Giostra del Saracino, il Teatro Petrarca, la Basilica di San Francesco, il Museo Statale di Casa Vasari, il Museo di Arte Medievale e Moderna, il Museo Archeologico Nazionale "Gaio Cilnio Mecenate" di Arezzo e molti altri.