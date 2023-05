Tassini presenta la sua squadra Paoli sarà il vice

LATERINA PERGINE

Prima seduta pubblica del Consiglio comunale di Laterina Pergine Valdarno dopo le elezioni amministrative che hanno sancito l’inversione di rotta al timone del municipio. Il 14 e 15 maggio scorso, infatti, si è affermata in maniera netta la lista civica che riuniva nella coalizione "Rinascita – Jacopo Tassini sindaco" varie anime dell’arco costituzionale e le forze di centrodestra ottenendo il 57,89 per cento delle preferenze, contro il 42,1 per cento racimolato da "#insieme Laterina Pergine Valdarno", con il candidato Michele Gragnoli, espressione del Pd e dei partiti di centrosinistra. L’appuntamento è in calendario per domani sera alle 21 e per l’occasione il debutto del nuovo parlamentino si terrà al Teatro comunale di Laterina. L’ordine del giorno, come da prassi, si aprirà con la convalida dei consiglieri eletti, 8 delle forze di maggioranza oltre al sindaco, e 4 per quelle di opposizione. A seguire il giuramento del primo cittadino e la nomina del suo vice e l’incarico dovrebbe essere affidato ad Antonio Paoli che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Quindi Tassini (nella foto) comunicherà i nomi dei componenti della giunta chiamata ad affiancarlo nel prossimo quinquennio di governo e le priorità inserite nel programma che ha ricevuto il placet degli elettori. Tra queste la manutenzione dell’esistente, indispensabile anche per garantire il decoro, la continuità dei progetti avviati dall’amministrazione precedente guidata da Simona Neri e il miglioramento dei servizi per i residenti. Non ultime, infine, le iniziative per implementare il senso di appartenenza dei cittadini a un Comune nato dalla fusione di due centri.