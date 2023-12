Task force Asl per la vaccinazione. La ‘due giorni’ di open day per tutti

Il Covid torna a fare paura e l’influenza di stagione comincia a dilagare. Così la Asl scende in campo con due giornate per vaccinarsi contro il Covid-19 e contro l’influenza invernale. Sono quelle dell’Open Day promosso dalla Regione Toscana per il 21 e 22 dicembre alle quali partecipa anche Asl Toscana Sud Est. La vaccinazione verrà effettuata con il vaccino Comirnaty aggiornato alle nuove varianti Covid e sarà offerta gratuitamente alle persone di età superiore a 18 anni, indipendentemente dal numero di dosi già ricevute e che abbiano eseguito la dose precedente (o abbiano contratto l’infezione) da almeno 6 mesi. Contemporaneamente alla vaccinazione contro il Covid, il cittadino potrà ricevere anche la vaccinazione per l’influenza se ha un’età superiore a 60 anni, se è un soggetto fragile per patologia o se rientra in una delle altre categorie individuate dal Ministero per tale vaccinazione.

"Voglio invitare i cittadini, soprattutto i fragili e le persone anziane che non lo hanno ancora fatto, ad approfittare dei due giorni messi a disposizione per vaccinarsi contro il Covid-19 in modo semplice e rapido senza necessità di effettuare la prenotazione come avviene solitamente – dice la Direttrice Sanitaria Asl Tse, Assunta De Luca – La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro di prevenzione del Covid e dell’influenza e, soprattutto, delle forme più gravi e complicate che colpiscono in particolare i soggetti fragili e gli anziani". "La vaccinazione – puntualizza la dottoressa Elena De Sanctis, Direttore Uoc Igiene e Sanità Pubblica Asl Tse Area est - è in grado di ridurre il rischio di eventi cardiovascolari gravi, come infarto e ictus, nei soggetti che soffrono di malattie cardiache. Evita inoltre le riacutizzazioni di malattia nei soggetti immunocompromessi, diabetici, asmatici o con broncopneumopatia cronica ostruttiva".

Chi fosse interessato alla vaccinazione potrà accedere liberamente, senza la prenotazione, nei centri vaccinali aziendali. Ad Arezzo aperto il Centro Vaccinale Dipartimento della Prevenzione, di Campo Di Marte 25 giovedì 21 dicembre ore 8,30-13 e 14-17 e venerdì 22 dicembre in orario 8,30- 13 e 14-16. Ma i punti vaccinali saranno aperti nei due giorni in tutte e quattro le vallate.

Angela Baldi