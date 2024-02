Tanti incontra i genitori sul caso mense: "Faremo il punto su problemi e proposte"

Ormai è un canale aperto quello tra la vicesindaco Lucia Tanti e i genitori sul tema mense. Oltre agli incontri "istituzionali" con i 217 rappresentanti mensa, ogni ultimo venerdì del mese la Tanti ha aperto un canale online sempre a disposizione per tutti coloro che sono interessati all’argomento. Lo ha definito il "mensa day", un modo per avere il polso delle criticità e delle proposte. "Del resto è evidente che ci sono alcune problematiche che dobbiamo risolvere su un servizio che "riguarda 4.600 bambini e che quindi coinvolge 9200 genitori". Ieri, tra i vari argomenti trattati c’è stato un approfondimento del menù. "Chiarito che non si possono fare i ripassi, perché il menù è costruito dall’Asl su una precisa grammatura prevista dalla Regione, presupponendo che il bambino mangi dall’inizio alla fine, il dottor Vigiani sta però lavorando su una rimodulazione. Mantenendo il solito valore nutrizionale, si sta pensando a combinazioni diverse, a fronte di segnalazioni e di evidenze riscontrate dalla Elior - spiega la vicesindaco - A proposito delle grammature, noi applichiamo quelle indicate dalla Regione, a queste però attuiamo una sforatura, la massima consentita, di un più 10%. Ecco in questi giorni la Regione sta ragionando su l’applicazione di una grammatura un po’ più consistente".