Tanti e Casi: “Giovi, investimenti per il Centro di aggregazione sociale e sostegno per 'Art's Day'"

Arezzo, 28 giugno 2024 – Dopo Palazzo del Pero, Santa Firmina, Vitiano e Pescaiola arriva un nuovo investimento per i Centri di aggregazione sociale: è la volta di Giovi con 70mila euro per la nuova copertura e importanti miglioramenti strutturali.

Ma non solo: arriva anche quest'anno un contributo per l'iniziativa 'Art's Day' che nasce dall'impegno dei cittadini, in particolare giovani, e grazie anche ad una sinergia con le associazioni di Marcena che da tempo, in collaborazione con il Comune di Arezzo, valorizza - tramite l'arte e la cultura - un borgo bello e suggestivo come quello di Marcena con l'iniziativa Marcenando.

Investire nei Centri di aggregazione sociale e nelle iniziative dei nostri paesi è un impegno costante per una Arezzo sempre più diffusa e attenta ai territori che non sono periferie, ma piccoli ed importanti centri con identità e iniziative proprie che - tutti insieme - fanno la città”.