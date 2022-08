Tamponi walk-through dell’Asl Da oggi si fanno in via Piana

A partire da oggi e fino al 31, i tamponi per la rilevazione del covid-19 cambia sede e si sposta in via Piana 4. Chi intende farsi fare un test per verificare la positività deve andare quindi al punto tamponi walk through dell’Asl Tse di Arezzo di via Piana 4. Non saranno più effettuati nei pressi della stazione ferroviaria, in via Guido Monaco ma nella strada che si trova nel cuore del centro storico, sopra via Oberdan. Non subiranno variazioni: i giorni che permangono lunedì, mercoledì e sabato mattina, gli orari (dalle 9 alle 13.30) e le modalità di prenotazione sul portale Regionale al sito www. prenotatampone.sanita.toscana.it.

Intanto questa la situazione dei contagi aieri. In città sono stati efffettuati 288 tamponi di questi 46 sono risultati positivi.

In totale le persone con il covid sono 2015. La classe di età più colpita è quella tra i 50 e 64 anni con 12 casi, seguiti dalle persone con età tra i 19 e 34 anni con 8 casi.

Al San Donato a ieri sono presenti tre pazienti in degenza covid, una persona in terapia intensiva. Il Comune con più casi resta Arezzo con undici persone contagiate. Segue Cortona con sette e Castiglion Fiorentino con sei.