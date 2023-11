Svolta a Porta Fiorentina. Il priore Golini dice addio

di Simona Santi Laurini

Tira aria di cambiamento in casa del Terziere di Porta Fiorentina? Siamo a , patria del Palio, evento che negli anni è cresciuto esponenzialmente, anche grazie al grande impegno dei rioni, che fungono da catalizzatore per i giovani castiglionesi, sempre più coinvolti nei vari ruoli chiave.

Già, i ruoli chiave. In questo fine settimana, sabato 18 e domenica 19 novembre, è previsto il triennale rinnovo delle cariche in casa arancioverde, ma non risultano candidati per la carica più importante ovvero quella di Priore. Federico Golini è il priore uscente, è stato in carica per due mandati, due Palii vinti. Ne viene dalla vittoria del Palio 2023, una vittoria che sembrava aver placato le acque un po’ agitate, almeno stando ai rumors che davano una sorta di spaccatura interna, una "controffensiva" alla coppia al potere: Federico Golini priore e Simone Divulsi capitano.

Una coppia, quella di Golini e Divulsi, che almeno dall’esterno ha fatto molto bene al terziere. Quest’anno, tra l’altro, vista l’indisponibilità dei giardini pubblici di piazza Matteotti per i ritardi nei lavori, gli arancioverdi si sono prodigati a non lasciare il loro settembre privo di appuntamenti, inventandosi un’altra festa a piazzale Garibaldi. Cosa non semplice nel mondo attuale, sommerso e imbrigliato dalla burocrazia, che porta una qualsiasi associazione ad assumersi responsabilità legali non di poco conto per dei volontari. Ma non sembrerebbe questo il motivo che ha portato alla mancanza di candidature.

"Il mio stop arriva dopo due mandati – spiega Golini – si tratta di un percorso personale che si esaurisce, lasciando spazio alle novità e al cambiamento. Cambiamento che non è stato colto e oggi abbiamo la casella con i candidati a priore vuota". E quindi, adesso, cosa succederà? Da regolamento, si voteranno i consiglieri e il priore verrà scelto tra gli eletti. Per questo incarico, non mancano i nomi, che si possono tranquillamente leggere nella pagina Facebook del terziere. Tra i candidati al consiglio spicca il nome di Simone Divulsi, già priore e capitano con Golini, quello di Rossano Gallorini, consigliere rionale storico, oltre a quello di una figura femminile ovvero Martina Serboli, attuale responsabile folclore del rione e instancabile organizzatrice di eventi.