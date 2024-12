Supermercati ad Arezzo: oltre 20 punti vendita e nuove aperture in arrivo

Quanti sono i supermercati ad Arezzo? La domanda sorge spontanea pensando per ultimo, in ordine di tempo, al futuro del centro commerciale Pam di Tortaia, senza contare i possibili scenari legati alle aperture (annunciate e attese) per quanto riguarda le insegne Lidl e MD.

Basta prendere un qualsiasi motore di ricerca, digitare "supermercati Arezzo" ed ecco comparire in meno di un secondo un elenco corposo, che prende in analisi il territorio comunale. Da Vitiano passando per viale Giotto, da qui verso Guido Monaco, andando a Ponte Chiani fino a Indicatore. L’elenco comprende (ad oggi) almeno una ventina di voci sotto appunto la ricerca in questione.

I marchi? Si va da Esselunga con l’unico punto vendita aretino in via Leonardo da Vinci, a Conad presente con sei negozi, da Coop che vanta tre bandierine in città, come Pam Panorama, a Eurospin, passando per Di Più, Todis, Gala, Carrefour fino a Penny. Ovviamente c’è chi può contare, come detto, su due o più punti vendita, chi uno solo, ma ad ogni modo la mappa copre tutto il territorio comunale e quello che emerge ai fini statistici è anche il fatto che è presente praticamente un punto vendita ogni 4.600 abitanti.

Già perchè prendendo in esame il dato Istat dello scorso luglio che parla di un Comune di 96.523 abitanti, ecco che è presente un punto vendita per poco meno di 4.600 aretini.

Certo adesso c’è all’orizzonte la chiusura del market di via Alfieri previsto per il prossimo 11 gennaio, ma di fatto in un futuro non troppo lontano si prefigura l’apertura del negozio con insegna MD per il quale sarebbero appositamente in corso i lavori in via Romana. Interventi che si sono concentrati nella prima fase nel recupero di un’area dove era presente un immobile mai ultimato e che dovrebbe appunto fare posto a corsie e banchi frigo.

Sul fronte Lidl resta in piedi l’ipotesi legata a via del Gavardello, vale a dire a poca distanza dal Centro Arezzo e al tempo stesso dalla multisala. Due progetti che potrebbero andare a inserirsi nello scacchiere dei punti vendita della grande distribuzione di una città che come detto vanta già oltre 20 supermercati di insegne diverse. Una possibilità di scelta che si amplia ma anche un futuro che potrebbe veder cambiare volto ad alcune zone del perimetro cittadino.