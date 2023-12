Summit Gioiello Italiano. Al Palaffari uno sguardo al futuro del settore

Si apre oggi il terzo Summit del Gioiello Italiano, che riunisce tutti i protagonisti della jewellery made in Italy. Ad Arezzo sarà presente anche Maurizio Renzo Ermeti (nella foto), presidente di IEG chew prenderà parte, per l’apertura dei lavori. Al centro dell’evento i giovani, futuro del comparto, da coinvolgere per garantire continuità e crescita a un settore fiore all’occhiello della manifattura italiana. Per questa terza edizione saranno coinvolti anche gli studenti delle scuole del territorio aretino.