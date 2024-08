“Summer Jazz 2024”: ecco le modifiche al traffico e alla sosta

Arezzo, 22 agosto 2024 – In occasione della 24esima edizione di “Arezzo Summer Jazz” in programma dal 26 al 29 agosto in piazza della Badia, per l'intero periodo della manifestazione sono previste le seguenti modifiche alla sosta e a traffico: dalle ore 20:00 alle ore 24:00 divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli moniti di speciali autorizzazioni in deroga con eccezione di quelli utilizzati dagli organizzatori che espongono il logo della manifestazione, in via Cavour sul fronte opposto del tratto compreso tra il civico 60 e via Isidoro del Lungo (tratto adiacente ed antistante a piazza della Badia).

Sono inoltre istituiti i seguenti obblighi e divieti: dalle ore 21:00 alle ore 24:00, divieto di transito dei veicoli in via Cavour, nel tratto compreso tra via A. Saffi e via Isidoro del Lungo, ad eccezione di quelli utilizzati dagli organizzatori che espongono il logo della manifestazione e dei veicoli in uscita da via de' Pecori, veicoli che, giunti all'intersezione con via Cavour e alla successiva intersezione con via Saffi, hanno l'obbligo di svoltare a destra; via Isidoro del Lungo “eccetto residenti” e “fruitori degli accessi laterali”.

Dalle ore 21:00 alle ore 24:00 divieto di transito in via Guido Monaco nel tratto compreso tra via Garibaldi e piazza San Francesco ed in piazza San Francesco (eccetto veicoli di Polizia, veicoli al servizio di persone diversamente abili, mezzi di soccorso ed emergenza, taxi, veicoli in uscita dalle aree di sosta, veicoli dei residenti e fruitori degli accessi laterali in loco e a monte di via Cavour, utenze che si recano alla casa di Cura San Giuseppe.

Dalle ore 20:00 alle ore 24:00 è istituito il divieto di accesso dei veicoli da piazza Guido Monaco in direzione del tratto di via Guido Monaco compreso tra la piazza stessa e via Garibaldi.