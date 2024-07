Sul palco con i Coldplay. Il sogno di due toscani si fa realtà all’Olimpico

"Grazie, per sempre". Sono queste le parole che Costanza Rossi e Tommaso Calosci hanno sussurrato all’orecchio di Chris Martin per rigraziarlo del bel regalo che gli aveva appena fatto.

Il leader dei Coldplay, durante il concerto all’Olimpico di Roma di lunedì scorso, ha, infatti, invitato a salire sul palco la giovane coppia di aretini. Avevano preparato un cartellone con su scritto, "we have a dream, singing and playing with you Let somebody go".

Abbiamo un sogno, hanno scritto i ragazzi, un sogno che nella notte romana è diventato realtà. "Un’esperienza bellissima, un sogno che avevamo tutti e due e che abbiamo realizzato insieme - ci raccontano Costanza e Tommaso - grazie a Chris per averlo reso possibile, è un regalo che porteremo dietro per sempre".